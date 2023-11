Russell T Davies è tornato alla guida di Doctor Who e ha ora svelato che, almeno per un po’, nelle puntate non dovrebbero apparire i malvagi Dalek.

Intervistato da The Mirror, lo showrunner ha dichiarato:

Penso che abbiamo avuto molti Dalek ultimamente. Credo abbiano fatto molto e le persone ora si aspettano che appaiano ogni anno. Per questo sono convinto che ci sia bisogno di una buona pausa.

Davies ha quindi aggiunto:

Spero che ci siano alcuni nemici che diventeranno dei nuovi classici, ma è sempre una cosa positiva andare avanti.

Russell aveva riportato i Dalek nella versione moderna di Doctor Who rivelando che la razza aveva perso la vita insieme a Gallifrey e ai Signori del Tempo quando il Dottore aveva agito per porre fine alla Guerra del Tempo. I nemici del Dottore sono tuttavia tornati in scena più volte nella serie.

Fonte: ComicBook



