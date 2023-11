Doctor Who sta per compiere 60 anni e Sylvester McCoy, interprete del settimo Dottore dal 1987 al 1989, ha spiegato cosa non apprezza delle recenti stagioni e delle versioni “moderne” del Signore del Tempo.

L’attore, intervistato da SFX Magazine, ha raccontato:

Il Dottore è cambiato perché è diventato più giovane e, in un certo senso, ha ottenuto più successo grazie a questa scelta. Ma, al tempo stesso, lo rimpiango perché quello che amavo dei primi Dottori è che avevamo un supereroe che non era Superman, o Mr America, non era muscoloso. Usava il suo cervello, non i muscoli, ma era un vecchio uomo saggio.

McCoy ha aggiunto:

Nella vecchia società anglosassone in cui viviamo, non rispettiamo gli anziani, come fanno le società latine, la società indiana. Vai in Asia, rispettano gli anziani. Avere un Dottore vecchio significava che i giovani avrebbero avuto un eroe, un vecchio eroe. Questa è la cosa negativa per quanto mi riguarda. Ma questa è solo una cosa molto personale.

Sylvester ha ribadito:

È cambiato? No, non è davvero cambiato. Continua a cambiare e non cambiare, come un nodo gordiano di elementi visivi e creativi. Gli autori sono tutti influenzati da ciò che hanno visto quando erano giovani perché ho notato che certe cose che venivano fuori nell’era di Christopher Eccleston erano echi di ciò che avevamo fatto, del bambino e di un sacco di altre cose. E poi il fez di Matt Smith, l’ho indossato io per primo, e ho ballato con lo spazzolone. Ero sul set e ho improvvisato e loro l’hanno mantenuto.

Il quindicesimo Dottore, Ncuti Gatwa, avrà 31 anni quando farà il suo debutto nella serie, ma sarà preceduto da David Tennant che riprenderà il ruolo del Signore del Tempo a 52 anni, posizionandosi al terzo posto nella classifica dei protagonisti più anziani della serie alle spalle di Peter Capaldi, che ne aveva 56, e William Hartnell, che aveva compiuto 55 anni quando ha iniziato le sue avventure nello spazio e nel tempo.

