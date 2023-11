BBC ha annunciato l’arrivo, su BBC iPlayer, di Tales of the TARDIS, una nuova serie in sei episodi che mostra gli amati Dottori e companion di Doctor Who di nuovo insieme.

Gli attori che hanno accompagnato gli spettatori negli ultimi 60 anni si sono infatti ritrovati per condividere ricordi e aneddoti riguardanti le loro avventure attraverso il tempo e lo spazio.

Nel progetto sono stati coinvolti Maureen O’Brien e Peter Purves, Frazer Hines e Wendy Padbury, Katy Manning e Daniel Anthony, Peter Davidson e Janet Fielding, Colin Baker e Nicola Bryant, e Sylvester McCoy e Sophie Aldred.

I Dottori e i loro compagni di viaggio si immergeranno di nuovo nei rispettivi personaggi e rifletteranno sulle avventure vissute, regalando agli spettatori nuovi aneddoti e ricordi.

Le sei puntate offriranno nuove scene e materiali d’archivio.

I momenti inediti sono scritti dallo showrunner Russell T Davies e dagli autori della serie Phil Ford e Pete McTighe.

Davies ha aggiunto:

La parola Whoniverse è stata inventata dai fan, quindi è il momento di dare uno status ufficiale. E Tales of the TARDIS è uno dei più grandi piaceri della mia vita: vedere i vecchi Dottori e i companion di nuovo insieme, ancora che lottano per una giusta causa, è un modo perfetto per celebrare il sessantesimo compleanno del Dottore!

Gli episodi sono disponibili su BBC iPlayer da oggi, 1 novembre.

Che ne pensate? Guarderete Tales of the TARDIS, il nuovo progetto dell’universo di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: BBC