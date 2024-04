Una nuova audio serie di Doctor Who proseguirà la storia di River Song, il personaggio interpretato da Alex Kingston.

Big Finish ha infatti annunciato l’arrivo di The Death and Life of River Song che racconterà eventi ambientati dopo il debutto del personaggio avvenuto nella quarta stagione, mentre River si ritrova in un corpo artificiale in un futuro molto lontano.

Kingston ha dichiarato:

Abbiamo realizzato un altro episodio in passato in cui ero all’interno del database, che ho amato, e ho pensato che quello fosse l’unico modo in cui si potrebbe andare avanti con River, considerata la sua situazione. Quindi sono stata realmente sorpresa quando questo box set è arrivato da me e del fatto che ora siamo così avanti nella storia della Terra, al punto che sia in grado di ritornare come dati e venga inserita in un corpo clonato.

Alex ha ammesso la sua reazione all’espediente narrativo scelto per far tornare in scena il personaggio:

Lo trovo davvero, davvero astuto!

L’attrice, in passato, aveva suggerito un ritorno di River Song piuttosto vicino a quello che avverrà in formato audio, sostenendo che River avrebbe potuto diventare un’entità in grado di riuscire, come un hacker, a entrare nel regno digitale e tornare nell’universo del Dottore, apparendo sugli schermi e su vari device per aiutarlo durante le sue avventure.

La prima avventura si intitola Last Words ed è scritta da Robert Valentine. River si risveglierà nel futuro e scoprirà la sua nuova situazione.

Il produttore David Richardson ha dichiarato:

Quando durante ogni singola giornata delle sessioni di registrazioni la tua attrice protagonista dice ‘Questo script è brillante’, sai che sei alle prese con del buon materiale. Ancora meglio, alla fine dell’ultimo giorno di lavoro, Alex ha messo lo script nella sua borsa e ha annunciato che ha amato così tanto Last Words che stava portando la sceneggiatura a casa per tenerla come un tesoro.

Che ne pensate? Siete felici che River Song ritorni grazie alle serie audio di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

