BBC ha annunciato che non ha intenzione di usare l’Intelligenza Artificiale per la promozione della serie Doctor Who dopo aver ricevuto alcune proteste da parte degli spettatori.

Il marketing team dell’emittente britannica ha utilizzato le nuove tecnologie per compiere degli esperimenti nell’aiutare a scrivere i testi di due e-mail promozionali e delle notifiche inviate sui dispositivi mobile con l’intenzione di sostenere la programmazione della serie sulla BBC.

BBC in un comunicato ha dichiarato:

Abbiamo seguito tutti i processi di conformità editoriale e il messaggio finale è stato verificato e approvato da un membro del team del marketing prima di essere stato inviato. Non abbiamo alcun progetto legato al farlo di nuovo per promuovere Doctor Who.

BBC non ha inoltre svelato il numero di lamentele ricevute e, in precedenza, aveva dichiarato che l’Intelligenza Artificiale generativa offre una “grandiosa opportunità” per accelerare la realizzazione di contenuti extra per compiere più esperimenti legati alla promozione dei propri titoli.

La serie Doctor Who arriverà sugli schermi di Disney+ l’11 maggio, a partire dall’una del mattino, con due episodi inediti, seguiti da una nuova puntata ogni settimana. Il protagonista sarà Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore, affiancato da Millie Gibson che sarà la sua companion.

