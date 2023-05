Jonathan Groff è arrivato sul set della serie Doctor Who e la BBC ha condiviso le prime foto che lo ritraggono insieme al nuovo Dottore e alla sua companion.

Gli scatti mostrano infatti l’attore accanto a Ncuti Gatwa e a Millie Gibson.

Le foto rivelano inoltre che l’episodio in cui apparirà Groff è ambientato nel passato, considerando il fatto che gli attori indossano dei bellissimi costumi d’epoca.

Per ora i produttori non hanno rivelato i dettagli del personaggio affidato all’ex star di Glee, che recentemente ha recitato anche in The Matrix Resurrections e Knock at the Cabin. Per il piccolo schermo, Groff ha recitato anche in Mindhunter.

Che ne pensate delle prime foto dal set di Doctor Who in cui appare Jonathan Groff? Che ruolo pensate avrà?

BBC, annunciando la presenza di Groff, aveva sottolineato anche il successo ottenuto con la sua performance di Re Giorgio III nel musical Hamilton, prima di dichiarare:

E ora sta per salire a bordo del TARDIS in un ruolo misterioso ed eccitante da guest star.

Groff ha dichiarato:

Sono così elettrizzato nel entrare nella mente straordinaria di Russell T Davies e vedere l’incredibile Ncuti Gatwa brillare in questo iconico ruolo.

La serie tornerà in autunno con gli episodi speciali per il sessantesimo anniversario con star David Tennant, attore che poi passerà il testimone a Ncuti Gatwa, interprete del quindicesimo Dottore.

Fonte: BBC

