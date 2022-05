sarà il nuovo protagonista die l’attore ha voluto ringraziare via Instagram Jodie Whittaker e David Tennant per il sostegno.

Il ventinovenne, che fa parte anche del cast di Sex Education, è tornato per la prima volta sui social dopo l’annuncio e ha scritto:

Ci sono molti ringraziamenti in questa didascalia, quindi scusatemi il cringe. Ma mi sento incredibilmente grato in questo momento.

Ncuti ha quindi aggiunto:

Voglio ringraziare il Dottore stesso, Jodie Whittaker, e David Tennant per le parole meravigliose di sostegno e incoraggiamento avute durante la giornata dei BAFTA. Me la stavo assolutamente facendo sotto e, onestamente, parlare con voi non ha avuto prezzo.

Il nuovo Dottore ha inoltre ringraziato tutto il team della serie Doctor Who, tra cui lo showrunner Russel T Davies, i produttori e i fan per averlo accolto in modo così gentile.

Per vedere Gatwa nel ruolo del Signore del Tempo bisognerà attendere lo speciale in arrivo in autunno in cui si assisterà alla rigenerazione del Dottore e la nuova stagione dello show britannico arriverà poi nel 2023.

