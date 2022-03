Nell’episodio diche celebrerà il centesimo anniversario di BBC si terrà la tanto attesadel dottore di Jodie Whittaker.

Matt Strevens, producer dello show, ha svelato sul magazine ufficiale di Doctor Who qualche dettaglio sul futuro episodio che chiuderà la storia del dottore di Jodie Whittaker.

Si sono avvicinati a Chris Chibnall, dicendo: “Ci piacerebbe che tu facessi un altro episodio – sappiamo che il programma di produzione è davvero serrato, ma cosa ne pensi di fare uno speciale per il centenario della BBC?”, e ci ha detto di sì. La storia finale è un enorme lungometraggio epico – è stato enorme da girare – con molte sorprese per i fan di tutte le età. Jodie avrà un ottimo commiato. Penso che in molti si commuoveranno. Jodie è anche molto entusiasta di sapere chi sarà il prossimo ospite del TARDIS. C’è una cosa grandiosa, credo, di essere in grado di passare il testimone. È adorabile per ogni attore che interpreta la parte: sei un custode e, come tutti noi che lavoriamo allo show, vuoi assicurarti di lasciarlo in un posto abbastanza buono per continuare. Ha significato molto per Jodie sapere che si sarebbe rigenerata: è bello passare il testimone.