Russell T. Davies, showrunner della serie, ha spiegato perché l’accordo con Disney+ rappresenta un elemento positivo per il futuro di Doctor Who, una delle colonne portanti della programmazione di BBC.

Il produttore ha infatti, svelato in un’intervista rilasciata a The Guardian:

Bisogna tenere in considerazione a lungo termine la fine della BBC, che avverrà senza alcun dubbio a modo suo in qualche modo o forma. Doctor Who allora morirà? No! Bisogna prepararsi per quel tipo di cose.