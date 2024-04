BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Samuel West ha svelato che vorrebbe riprendere il ruolo del malvagio Morbius in uno dei prossimi episodi della serie Doctor Who.

Il villain ha debuttato nell’universo del Dottore nel 1976, con la voce di Michael Spice, in occasione di The Brain of Morbius, ed è tornato più volte nei progetti audio della saga, tra cui recentemente nella saga Dark Gallifrey prodotta da Big Finish.

West ha ammesso:

Mi piacerebbe interpretare Morbius sullo schermo. Spero di essere nella lista delle persone prese in considerazione se dovesse tornare.

Samuel ha poi ricordato:

Sapere che aspetto avrà è sempre difficile da sapere. Potrebbe essere necessario qualcuno che ha un aspetto diverso, ha una voce differente o si muove in modo particolare… Ma Morbius è un vero dono che continua a regalare gioie. Continua a tornare in scena e sembra impossibile sconfiggerlo.

L’attore ha ribadito il suo interesse a interpretarlo nello show:

Mi piacerebbe farlo. Penso che la serie sia in ottima forma e Ncuti sia stato una scelta brillante. Mi piacerebbe lavorare con lui. Penso sia un attore fantastico. Quindi sì, non costo tanto e sono disponibile!

West ha poi ricordato come il fatto che Morbius cambi forma e aspetto continuamente abbia rappresentato una sfida anche nel lavoro compiuto per le serie audio:

Vocalmente ti permette di essere piuttosto estremo grazie alla frustrazione di non avere un corpo proprio e avere il bisogno di incarnare qualcosa. La cosa bella degli episodi di Big Finish è che sono scritti in modo attento, hai dei discorsi corposi per i tiranni e quindi hanno bisogno di una certa grandezza dal punto di vista vocale. Mi sono divertito a interpretare qualcuno che è incorporeo, e inoltre è gravemente ferito, ma gradualmente, assumendo l’aspetto di persone potenti, riesce a riottenere il suo potere e la sua voce.

Samuel ha quindi concluso lodando le possibilità date dai progetti di Big Finish che, nonostante richiedano poco tempo per essere realizzati, permettono agli attori di compiere delle performance complesse in un universo ben delineato e con un pubblico fedele.

Che ne pensate delle dichiarazioni dell’attore? Sperate che Samuel West interpreti Morbius nei prossimi episodi della serie Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Radio Times

