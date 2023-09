Il primo protagonista di Doctor Who, William Hartnell, sembra avesse predetto il successo dello show britannico che ha debuttato sugli schermi britannici nel 1963.

Carole Ann Ford, interprete di Susan (la nipote del Dottore e la prima companion), in una nuova intervista ha infatti dichiarato:

Bill diceva fin dall’inizio che la serie avrebbe potuto andare avanti per sempre. Perché non c’è motivo per cui non accada, considerando che i Dottori possono rigenerarsi più e più volte, e possono andare ovunque e fare qualsiasi cosa, quindi può essere sempre ‘fresca’.

Ford ha aggiunto:

Potrebbero incontrare persone diverse, andare su pianeti differenti, affrontare situazioni varie, non c’è motivo per cui non dovrebbe rinnovarsi… Non c’è motivo per cui debba finire, potrebbe andare avanti per sempre.

L’attrice ha ricordato Hartnell sottolineando:

Se solo fosse qui ad apprezzare tutto quanto… Avrebbe assolutamente amato il successo ottenuto della serie, come le persone siano fedeli, come la amano. Penso sia straordinario. Negli ultimi giorni ho ricevuto delle informazioni sui territori in cui è venduta la serie ed è incredibile… Uno dei nuovi posti è la Polinesia!

Carole ha poi aggiunto:

Era davvero facile interpretare Susan perché lui prendeva il ruolo di nonno in modo davvero serio. Gli volevo davvero bene. Per me era un uomo davvero dolce ed era facile lavorare con lui. Aveva un incredibile senso dell’umorismo che era grandioso se lo apprezzavi ed era inoltre un po’ disarmante.

Che ne pensate del fatto che William Hartnell pensasse che la serie Doctor Who potrebbe andare avanti per sempre?

Fonte: RadioTimes