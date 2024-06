I due fratelli Scofield e Burrows di Prison Break si ritrovano! Wentworth Miller e Dominic Purcell reciteranno di nuovo insieme in una serie d’azione, in sviluppo per Universal, dal titolo Snatchback. Scott Rosenbaum (The Shield, Chuck) scriverà la serie e sarà produttore esecutivo insieme a Purcell, Tish Cyrus-Purcell e Dannah Axelrod Summers di HopeTown Entertainment.

La trama ufficiale di Snatchback recita: Ispirato alla vita di un vero agente dei servizi segreti che è ancora attivo sul campo oggi, la serie segue una squadra di operativi altamente qualificati mentre recuperano ostaggi in tutto il mondo da alcune delle località più esotiche e altrettanto pericolose del pianeta.

Al momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno delle novità!

FONTE: Variety