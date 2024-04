Donald Glover sta lavorando a un anime originale al fianco del comico Zack Fox, inoltre ha annunciato anche l’ultimo lavoro come Childish Gambino.

Non ci sono al momento ulteriori dettagli sull’anime a cui Glover sta lavorando con l’aiuto del comico Zack Fox, l’attore non ha parlato né della trama né tantomeno ha menzionato il titolo.

L’attore ha annunciato la produzione dell’anime durante una recente intervista, in cui ha anche confermato che il prossimo album di Childish Gambino (il suo alias nel mondo della musica) sarà l’ultimo.

L’ultimo album di Gambino sarà anche la colonna sonora del prossimo film di Glover Bando Storm and the New World, e l’attore ha detto che si è ispirato all’album per Batman del 1989 di Prince e a quello del1995 per Batman Forever.

