James Gunn ha risposto alle numerose domande dei fan riguardo al destino degli ultimi episodi di Doom Patrol, ancora non disponibili.

Rispondendo su Twitter, Gunn ha detto che sebbene la premiere non sia ancora stata annunciata, gli ultimi episodi dello show usciranno senza intoppi, e non ci sarà il rischio di non vederli.

James Gunn confirms that new Doom Patrol episodes have not been cancelled. pic.twitter.com/ycJrwSme6L — Home of DCU (@homeofdcu) July 9, 2023

Adesso ne ho la conferma: come supponevo no, gli episodi di Doom Patrol NON sono assolutamente stati accantonati, anche se la data di premiere non è stata ancora annunciata al pubblico

Le tre stagioni di Doom Patrol sono disponibili su Prime Video.

Max ha annunciato la cancellazione di Doom Patrol e Titans a gennaio, confermando che i due show tratti dai fumetti della DC prodotti da Greg Berlanti non proseguiranno la propria storia sugli schermi.

Fonte: Comic Book