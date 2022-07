Lily Allen (How to Build a Girl) e Freema Agyeman (Doctor Who) saranno le protagoniste di Dreamland, la nuova commedia Sky Original.

Dreamland è basato sull’omonimo cortometraggio vincitore del BAFTA di Sharon Horgan e tratta segreti, bugie, amori e aspirazioni all’interno di una famiglia di quattro sorelle. La prima sinossi recita quanto segue:

Ambientato nella soleggiata cittadina balneare britannica di Margate, la serie è un’oscura esplorazione comica delle relazioni femminili multigenerazionali e delle loro dinamiche familiari (un po’ disfunzionali).

Kiell Smith-Bynoe, Gabby Best, Aimee-Ffion Edwards, Frances Barber e Sheila Reid completano il cast al fianco di Lily Allen e Freema Agyeman. Samantha Bond sarà invece una guest star.

Le riprese sono già iniziate nella località balneare di Margate, nel Kent. La serie di sei episodi è prodotta dalla società di produzione di Horgan e Clelia Mountford, Merman, in associazione con Sky Studios.

Dreamland andrà in onda su Sky Comedy negli Stati Uniti e sul servizio di streaming NOW nel 2023.

Fonte: Variety