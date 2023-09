Drew Barrymore ha spiegato la scelta di far tornare in onda il suo talk show durante lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

L’attrice ha dichiarato su Instagram:

Difendo questa scelta. Siamo in conformità non parlando o promuovendo film o progetti televisivi coinvolti nello sciopero in ogni modo. Abbiamo debuttato durante una pandemia globale. Il nostro show è stato costruito per un periodo sensibile e ha funzionato solo tramite ciò che accade nel mondo in tempo reale. Voglio essere presente per offrire ciò che gli sceneggiatori fanno così bene, ovvero trovare un modo per unirci e aiutarci a dare un senso all’esperienza umana.