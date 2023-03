Ellie Kemper e Judy Greer saranno le protagoniste di Drop-Off, la nuova commedia di ABC basata sulla serie inglese Motherland.

Oltre le due attrici, nel cast anche Karan Soni (Deadpool); il progetto è scritto da Julieanne Smolinski, Sharon Horgan e Merman Television di Clelia Mountford, Feigco Entertainment di Paul Feig, Lionsgate e ABC Signature. Michael Showalter (The Big Sick) dirigerà invece l’episodio pilota.

Ellie Kemper sarà Julia, la protagonista della serie tv, e sarà anche produttrice esecutiva. Judy Greer sarà invece Amanda. Iper-sicura di sé, super-organizzata, Amanda è una delle mamme più in gamba del gruppo che gestiscono la cerchia ristretta della scuola di Julia. È un’esperta nel far passare gli insulti come complimenti. Amanda, che di solito organizza scambi di babysitter con le mamme durante le vacanze scolastiche, si mette d’accordo con Julia, che accetta di guardare i suoi figli mentre Amanda si prepara per una delle sue famose cene che finirà per essere un disastro per Julia.

Drop-Off (titolo non ancora confermato) racconterà le vicende di Julia (Kemper), una mamma lavoratrice a cui non ne va bene una, e sta cercando la sua strada. Con l’aiuto dei nuovi amici Calvin (Soni) e Liz, Julia scopre che di tanto in tanto potrebbe riuscire a conciliare il suo lavoro e l’essere un genitore.

Cosa ne pensate di Drop-off, la nuova commedia di ABC basata su Motherland? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline, 2