Charlie Sheen e Angus T. Jones, star della sitcom Due uomini e mezzo, co-creata da Chuck Lorre, sono apparsi nella nuova serie di Lorre Bookie.

GUARDA: il trailer

In un’intervista con TVLine Chuck Lorre ha commentato la reunion, lasciando intendere che il passato turbolento con Charlie Sheen è ormai alle spalle:

È stato davvero terapeutico. È stato come se avessimo voltato pagina su alcuni momenti orribili e siamo stati bene.

Continua:

Sono stati due anni difficili. Stavamo facendo uno show televisivo, sperando che facesse ridere le persone, e lo abbiamo fatto per otto anni e mezzo: 170 e qualcosa episodi di Due uomini e mezzo. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. È davvero gratificante fare un’altra piccola cosa insieme.

Conclude parlando di come è stato riavere i due attori sul set:

Avere Angus… Angus ha messo da parte la recitazione dopo Due uomini e mezzo, ma è tornato giusto per questo. Era un attore dotato a 10 anni ed è lo stesso a 30. Sembra un boscaiolo adesso. È stato grandioso e abbiamo fatto un altro episodio con Charlie.

Bookie arriva su Max il 30 novembre con due episodi, per poi proseguire la messa in onda ogni giovedì con due episodi per un mese.

