Nel cast della serie Dune: the Sisterhood ci saranno anche Olivia Williams e Jodhi May, attrici che sostituiranno rispettivamente Shirley Henderson e Indira Varma.

I ruoli che sono stati affidati sono quindi quelli di Tula Harkonnen e dell’Imperatrice Natalya, rimasti senza interpreti dopo che Henderson e Varma avevano abbandonato il progetto.

La produzione della serie legata ai film di Denis Villeneuve era inoltre andata in pausa dopo alcuni cambiamenti creativi considerati necessari per rimanere fedeli al materiale originale. Il regista Johan Renck, che aveva completato il suo lavoro, aveva concluso la sua esperienza sul set prima del previsto, apparentemente perché il suo stile non era in linea con la visione della serie della piattaforma di streaming Max e si era allontanato dallo stile dei lungometraggi di Villeneuve.

Tra gli interpreti ci sono Emily Watson (Valya Harkonnen), Sarah-Sofie Boussnina (Principessa Ynez), Shalom Brune Franklin (Mikaela), Faoileann Cunningham (Sorella Jen), Aoife Hinds (Sorella Emeline), Chloe Lea (Tila), Travis Fimmel (Desmond Hart), Mark Strong (Imperatore Javicco Corrino), Jade Anouka (Sorella Theodosia), Chris Mason (Keiran Atreides).

