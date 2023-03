Dune: The Sisterhood, la serie spinoff del film diretto da Denis Villeneuve, sembra stia affrontando alcuni problemi a causa dell’addio di una delle sue star e del regista Johan Renck.

Lo show ispirato ai romanzi di Frank Herbert è ambientato 10.000 anni prima dell’arrivo in scena di Paul Atreides e ha al centro le sorelle Harkonnen mentre combattono delle forze che minacciano il futuro dell’umanità e stabiliscono il gruppo conosciuto con il nome di Bene Gesserit.

Il produttore di Chernobyl aveva stretto un accordo che prevedeva la realizzazione in veste di regista, di due puntate, ma ha abbandonato il progetto.

Le riprese sono attualmente in pausa per trovare un sostituto dietro la macchina da presa.

Shriley Henderson, interprete di Tula Harkonnen, ha inoltre lasciato la serie e, anche in questo caso, è necessario trovare una sostituta.

In precedenza Diane Ademu-John, creatrice e autrice del pilot, aveva riinunaito all’incarico di co-showrunner, lasciando Alison Schapker alle redini del progetto targato Legendary.

Un portavoce di HBO Max ha dichiarato che è in corso una pausa che era già stata programmata e ci sono dei “cambiamenti creativi” che verranno compiuti nello “sforzo di creare la miglior serie possibile e rimanere fedeli all’opera a cui ci si ispira”. Il comunicato prosegue:

Johan Renck ha completato il suo lavoro nella serie e verrà coinvolto un nuovo regista. Di comune accordo, Johan se ne è andato per occuparsi di altri progetti. Inoltre Shirley Anderson uscirà dal cast e non interpreterà più Tula Harkonnen.

Le fonti di Deadline sostiene che Schapker e il suo team abbiano dovuto effettuare degli importanti cambiamenti agli script mentre stavano per iniziare le riprese della serie a Budapest. L’approccio stilistico scelto da Renck non era poi in linea con la visione voluta per la serie e con l’aspetto visivo che contraddistingue i film di Denis Villeneuve, portando quindi alla sua uscita di scena.

La produzione sostiene tuttavia che la pausa fosse prevista, mentre altre persone coinvolte nel progetto hanno dichiarato che sembra si sia deciso di spostare di sette mesi la lavorazione per permettere al team di autori di concludere il lavoro sui nuovi script mentre si cerca un altro regista per le puntate.I ritardi, tuttavia, potrebbero creare dei problemi ad alcuni membri del cast che, in base alle nuove tempistiche, potrebbero decidere di abbandonare il progetto.

Tra gli interpreti ci sono Emily Watson (Valya Harkonnen), Indira Varma (Imperatrice Natalya), Sarah-Sofie Boussnina (Principessa Ynez), Shalom Brune Franklin (Mikaela), Faoileann Cunningham (Sorella Jen), Aoife Hinds (Sorella Emeline), Chloe Lea (Tila), Travis Fimmel (Desmond Hart), Mark Strong (Imperatore Javicco Corrino), Jade Anouka (Sorella Theodosia), Chris Mason (Keiran Atreides).

Che ne pensate dell’addio di Johan Renck e Shirley Henderson a Dune: The Sisterhood? Che cosa vi attendete da questa serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline