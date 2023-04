Nel cast di Duster ci sarà anche l’attore Corbin Bernsen, conosciuto per i suoi ruoli in progetti come L.A. Law, Psych e per Major League.

L’attore ha recentemente recitato nel pilot del revival di L.A. Law, progetto che non ha però ottenuto il via libera alla produzione.

Lo show prodotto da J.J. Abrams per HBO Max ha già come star Josh Holloway e Rachel Hilson.

Duster è scritta e prodotta da LaToya Morgan.

Nella serie, ambientata negli anni ’70, Bernsen avrà la parte di Wade Ellis, il padre del personaggio affidato a Josh Holloway. Nel cast ci sono anche Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez e Benjamin Charles Watson.

Duster racconterà una storia che si svolge nel 1972 e con al centro la prima agente dell’FBI nera, ruolo affidato a Hilson. La doonna si ritrova a ingaggiare un esperto autista (Holloway) nel coraggioso tentativo di smantellare una rete criminale.

Il progetto, in fase di sviluppo da oltre tre anni, ha ottenuto il via libera a febbraio e sarà prodotto da Warner Bros Television e Bad Robot.

Fonte: ComicBook