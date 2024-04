Dylan e Cole Sprouse hanno svelato il motivo per cui hanno ignorato Matt Damon sul set di Zack e Cody al Grand Hotel.

I due gemelli, durante un episodio di Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa, trasmesso da SiriusXM, hanno ammesso che da bambini erano ossessionati dal videogioco World of Warcraft e non volevano essere interrotti per nessun motivo.

Cole ha spiegato che un giorno, sul set della serie di Disney Channel, avevano 15 anni e stavano giocando con il videogame quando uno degli assistenti della produzione li ha avvisati che Damon e i suoi figli, che erano grandissimi fan dello show, stavano arrivando per una visita.

L’attore ha dichiarato:

Mi ricordo che io e Dylan ci siamo guardati e abbiamo reagito pensando ‘Ugh. Non riesco a credere che proprio ora dobbiamo smettere di giocare a World of Warcraft’.

Quando Matt Damon era arrivato, tutti i membri della troupe sono andati nel corridoio e lo guardavano pieni di ammirazione, mentre i due gemelli non riuscivano a smettere di guardare lo schermo pensando al gioco.

Cole ha proseguito:

Eravamo così ridicoli quando eravamo ragazzini. Penso sia arrivato e abbia detto: ‘Ehi ragazzi. Wow, è così bello incontrarvi’. E noi abbiamo risposto: ‘Sì, sì. Ciao! Ciao, come stai?’. E poi siamo tornati a giocare. Eravamo semplicemente dei ragazzini e giocavamo ai videogame, e sono certo che se incontrassi di nuovo Matt Damon, potrò semplicemente dire: ‘Mi dispiace’, e tutto andrà bene’.

La serie Zack e Cody al Grand Hotel è andata in onda dal 2005 al 2008 e nel cast c’erano anche Ashley Tisdale e Brenda Song.

Fonte: The Hollywood Reporter