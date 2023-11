In una recente intervista al podcast e “Back to the Best” l’attrice Kim Rhodes, che ha vestito i panni della madre dei giovani protagonisti in Zack e Cody al Grand Hotel, ha rivelato una curiosità sul dietro le quinte dello show targato Disney Channel.

Pare infatti che Dylan e Cole Sprouse abbiano difeso l’attrice più di una volta sul set della serie, ricordando un momento in cui Dylan si rifiutò di pronunciare una battuta sulle persone grasse che si riferiva alla madre interpretata dalla Rhodes:

Mi hanno difeso per tutto il tempo. Sono rimasta incinta quando ero nello show, e ovviamente lo show ha affrontato la cosa facendo battute sui grassi. Uno dei ricordi che preferisco è quando Dylan aveva una battuta sui grassi e continuava a saltarla. Era tipo nel mezzo di un quel dialogo, e lui continuava a saltare questa battuta… Alla fine siamo arrivati davanti al pubblico in studio e lui l’ha saltata, e il produttore esecutivo ha urlato: ‘Taglia! Dylan, di’ la battuta!”. E lui: “Non mancherei mai di rispetto a nessuna donna in quel modo, figuriamoci a questa donna. Scrivi qualcosa di divertente e io lo dirò”.

Sono entrambi i miei ometti. Entrambi erano molto protettivi nei confronti di tutti sul set. Non ero solo con me… Il fatto che loro, così giovani, abbiano capito che era loro compito assicurarsi che tutti gli altri fossero in grado di fare il loro lavoro, è stato davvero impressionante.

