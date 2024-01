Durante il mese di dicembre abbiamo potuto assistere alla conferenza stampa di Echo, la nuova serie Marvel Studios che vedrà anche il ritorno di Vincent D’Onofrio come Kingpin, in arrivo la prossima settimana su Disney+.

Presenti all’evento virtuale Alaqua Cox (Maya Lopez), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), Chaske Spencer (Henry), Devery Jacobs (Bonnie), la regista Sydney Freeland e il produttore esecutivo Brad Winderbaum.

Vincent D’Onofrio, che in Echo torna a interpretare Kingpin ha parlato di quanto trova iconico il personaggio:

Penso che anche nei fumetti fosse un personaggio avvincente. E ho avuto la fortuna di avere l’opportunità, a cominciare dalla serie Netflix, che ci fosse una scrittura davvero buona per portarlo avanti, immagino in un modo nuovo, ma al contempo giusto. La mia versione di ciò che facevano nei fumetti originali. E poi, ora in Echo, posso fare altro, posso andare oltre la scrittura e alla presentazione del personaggio. Penso che, con Echo, sia la prima volta dalla serie Netflix dove mi sentivo come se avessimo portato Fisk nella storia di Maya, ma in un modo in cui Fisk è, secondo me, la versione migliore che abbiamo mai fatto. È molto simile a com’era nella serie originale. E questo è sempre molto emozionante per me, perché ha un aspetto più grintoso ed è qualcosa di più emozionante tra me e il personaggio di Alaqua, Maya. E penso che quel tipo di tono sia il modo corretto perché è dove il mio personaggio vive meglio.

Parlando di Alaqua Cox, la protagonista di Echo, l’attore ha detto:

Beh, è ​​davvero impressionante. Voglio dire, vorrei vantarmi della mia tecnica, di questo e quello e quant’altro. Ma la verità è un’altra e, cosa posso dire? La ragazza sa cosa sta facendo. Sai, sono rimasto impressionato ogni giorno, ed è stato fantastico. Ovviamente la scrittura ha molto a che fare con questo. La storia è di Alaqua e io stavo cercando di interpretare i personaggi, il tutto ha molto a che fare con questo.

Ma alla fine, arriva il giorno in cui iniziano le riprese e lei era sempre lì. E sono stato in grado di recitare con lei, e immagino lei pensasse lo stesso di me. E siamo molto fortunati, o almeno così mi sento

come se fossimo molto fortunati a poter ritrarre personaggi come padre-figlia, o nipote-nipote, renderle qualcosa di reale, che potrebbe esistere. Poi aggiungi questo tipo di parte iconica della Marvel, sai, che è così bene e male. E proprio la combinazione di queste due cose, suona davvero bene perché è tutto fondato su emozioni vere, eppure lo hai fatto con questi personaggi. COSÌ, è semplicemente un’idea davvero intelligente, ed è davvero il modo giusto, penso, per portare avanti il ​​mio personaggio avanti in questo tipo di narrazione. Quindi ha funzionato e basta. Ma, si sa, ci vuole talento, e ci vuole coraggio, e la ragazza ha portato avanti la serie tv come una professionista, amico. Non c’è proprio niente che tu possa dire, in realtà, a parte che è semplicemente estremamente impressionante.

La sinossi di Echo

La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 9 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.

Il cast

Al fianco di Alaqua Cox nel cast di Echo troviamo Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

