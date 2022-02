sarebbe al centro di un progetto televisivo, come svelano i documenti presentati dai legali di Village Roadshow che ha fatto causa a Warner Bros.

Secondo quanto sostengono le carte presentate dagli avvocati, lo studio starebbe cercando di privare la casa di produzione dei suoi diritti su alcuni progetti, tra cui Matrix Resurrection, Wonka ed Edge of Tomorrow – Senza un domani.

Il film con star Tom Cruise ed Emily Blunt sarebbe alla base di un nuovo show destinato a HBO Max. Sul grande schermo si raccontava una storia ambientata in un futuro in cui un esercito di extraterrestri, chiamati Mimics, ha invaso la Terra. William Cage, un mite funzionario dell’esercito americano, si ritrova coinvolto in una battaglia con i nemici e scopre poi di essere entrato in un loop temporale.

Nei documenti si dichiara:

Recentemente, WB ha preso la decisione di procedere con una serie televisiva basata su Edge of Tomorrow, un altro film di Village Roadshow, ma ha insistito cercando di far cedere volontariamente i diritti legati ai co-finanziamenti e alla co-proprietà. Quando Village Roadshow ha rifiutato, WB ha fatto capire che non avrebbe permesso allo studio di ottenere i benefici legati ai suoi diritti derivati nonostante gli oltre 4.5 miliardi di dollari che ha pagato WB per realizzare e distribuire 91 film. Se Village Roadshow non rinuncerà ai suoi diritti, WB si assicurerà che non valgano nulla.

Il film del 2014 diretto da Doug Liman sembrava destinato ad avere un sequel, di cui si è parlato a lungo senza però arrivare alla fase di produzione.

