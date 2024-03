In un’intervista con il magazine InStyle, Eiza González ha parlato della sua esperienza di donna latina a Hollywood e dei preconcetti con cui ha dovuto fare i conti. L’attrice, apparsa in film di successo come Hobbs & Shaw e Godzilla vs. Kong, fa parte del cast della serie Il problema dei tre corpi, dal 21 marzo su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE).

“Penso che ci sia un’idea eccessivamente sessualizzata di donna latina. È così deludente e patetico“, ha dichiarato, aggiungendo che uscire da quello stereotipo “è stata da sola la sfida più grande della mia carriera”. Ecco perché:

Nessuno dei miei amici bianchi del settore lo capiva. Solo io. Ricordo che per molti progetti mi è stato detto: “È troppo bella per il ruolo. È troppo sexy per il ruolo“. Allora rispondevo: “Che cos’è Margot Robbie? È la donna più bella e sexy che abbia mai visto in vita mia!“.

Ho avuto una crisi di identità per molto tempo. Mi chiedevo: “Mi rado la testa? Mi rendo meno attraente? Mi rendo più attraente? Non mi vesto in modo super sexy o mi vesto in modo super sexy o mi copro sempre?“.

