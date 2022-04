è stata promossa a presenza regolare nel cast di, in occasione della sesta stagione, dopo la cancellazione da parte di Netflix di, serie di cui era protagonista.

Nello spinoff prequel di The Big Bang Theory l’attrice avrà la parte di Mandy McAllister, di cui si innamora Georgie.

Il personaggio aveva debuttato in un episodio andato in onda sugli schermi americani della CBS il 13 gennaio, A Lock-In, a Weather Girl and a Disgusting Habit, in cui il fratello diciassettenne di Sheldon si innamora della ventinovenne che, inizialmente, mente sull’età. Mandy scopre poi di essere incinta e nella puntata del 21 aprile è stata invitata a conoscere Mary, la madre di Georgie, che prova a convincerli a sposarsi perché è molto religiosa.

Pretty Smart è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione in cui Emily aveva la parte di Chelsea, una laureata di Harvard e aspirante scrittrice che, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, è stata costretta a trasferirsi a casa della sorella Claire (Olivia Macklin), dalla personalità completamente opposta. Le due giovani condividono la casa con il personal trainer Grant (Gregg Sulkin), l’avvocato Solana (Cinthya Carmon), e l’influencer Jayden (Michael Hsu Rosen). La convivenza portava la protagonista a vivere un cambiamento personale.

