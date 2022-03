Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio diandato in onda negli Stati Uniti potrebbe aver fatto un altro retcon rispetto a quanto raccontato in. Se non volete spoiler, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Nell’episodio 16 della stagione 5, andato in onda ieri sera e intitolato A Suitcase Full of Cash and a Yellow Clown Car, si parla di denaro, e ad affiancare Sheldon nella narrazione ricompare Amy. I due discutono di quanto i soldi siano un aspetto importante da tenere in mente, e di come Amy abbia tolto il fondo per fumetti di Sheldon per far sì che i due potessero aprire un conto destinato a sostenere gli studi al college dei figli.

Questa scelta potrebbe indicare che i figli di Sheldon e Amy non sono brillanti come i genitori, e va contro a uno dei principali motivi per cui i due si sono messi insieme: generare una prole geniale quanto loro. Non ci sarebbe nulla di male, dato che il prequel di The Big Bang Theory ha dimostrato più volte che esistono più tipi di genialità.

La serie targata CBS ha come star Iain Armitage nella parte di Sheldon. Nel cast ci sono anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Matt Hobby.

Young Sheldon ha ottenuto un rinnovo per tre stagioni, arrivando quindi a quota sette cicli di episodi e ritornando sugli schermi di CBS fino al 2024. La serie negli Stati Uniti è al momento alla quinta stagione.

Che ne pensate di questo retcon di Young Sheldon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant