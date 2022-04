Sarà, protagonista di, a ricevere unalla carriera.

La National Academy of Television Arts and Sciences ha annunciato il riconoscimento che gli verrà assegnato durante la prima edizione degli Annual Children & Family Emmy Awards.

L’evento si svolgerà a dicembre e il premio è stato assegnato a Burton per aver condotto a lungo su PBS lo show Reading Rainbow, programma ideato per promuovere l’amore per la lettura e la cultura nei giovani spettatori.

La trasmissione gli ha già fatto conquistare 12 Daytime Emmy e un Peabody Award.

La star conduce inoltre il podcast LeVar Burton Reads in cui legge racconti brevi dei suoi autori preferiti:

Se avessi un obiettivo per il podcast sarebbe di ricordare alla generazione di Reading Rainbow quanto sia importante la lettura per la loro vita e la loro immaginazione. Immagino che sia il messaggio principale che voglio trasmettere. Voglio che le persone vengano coinvolte con la loro immaginazione, con queste storie. Specialmente ora che sono adulti.

L’attore ha inoltre lanciato un book club e condivide suggerimenti via Fable:

Le storie sono state una parte centrale della mia vita fin da quando ero bambino. Hanno il potere di alimentare la nostra immaginazione ed esplorare la natura della nostra esistenza sulla Terra e oltre. Le storie possono avvicinarci come esseri umani. Per me i libri sono più che parole messe insieme. Sono dei portali nell’esistenza di ogni varietà, forma e colore, l’universo e tutto quello che esiste è catturato nelle pagine dei buoni libri!

Fonte: ComicBook