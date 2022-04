Un fan diha immaginato un’ipoteticadi, e ne ha pubblicata una clip su YouTube.

Il fan ha mantenuto il look e lo stile della serie animata di Star Trek, rendendo l’esperimento particolarmente riuscito e apprezzato dalla fanbase.

Nella clip, la nave viene attaccata dai Borg che riescono a rapire Picard. Si tratta di una citazione di uno degli archi narrattivi più famosi della serie e la rende rappresentativa del potenziale di un’ipotetica serie animata. Inoltre mantenendo lo stile visivo della serie ufficiale, sembra a tuitti gli effetti un sequel con il cast storico.

Le due stagioni di Star Trek: Picard sono invece disponibili su Amazon Prime Video.

Il cast di The Next Generation tornerà nella stagione 3 di Star Trek: Picard. Al fianco di Patrick Stewart ci saranno infatti Jonathan Frakes (Will Riker), LeVar Burton (Geordi La Forge) Brent Spiner (Data), Michael Dorn (Worf) Marina Sirtis (Deanna Troi), e Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher).

Fonte: Comic Book