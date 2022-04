Nel cast delladi, l’ultima che verrà realizzata, ci saranno anche i protagonisti diLeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner.

Peer la prima volta il cast dello show cult sarà quindi coinvolto nel progetto con star Patrick Stewart: Burton sarà Geordi La Forge, Dorn sarà Worf, McFadden interpreterà la Dottoressa Beverly Crusher.

Spiner era invece già stato coinvolto nei primi due capitoli della storia riprendendo anche la parte dell’androide Data. Frakes e Sirtis avevano recitato in una puntata della prima stagione con le parti di William T. Riker e Deanna Troi. Whoopi Goldberg, nella seconda stagione, era poi apparsa riprendendo il ruolo di Guinan.

L’annuncio, compiuto con un video condiviso online, è stato compiuto oggi 5 aprile per celebrare il First Contact Day, la giornata in cui gli alieni nel 2063 sono entrati per la prima volta in contatto con l’umanità nella saga.

The mission continues. See who is joining the cast of #StarTrekPicard Season 3! pic.twitter.com/QZcNmjoRuO — Paramount+ (@paramountplus) April 5, 2022

Terry Matalas, showrunner della serie, ha dichiarato:

Mi ricordo come se fosse ieri quando ho guardato il primo episodio di Star Trek: The Next Generation quasi 34 anni fa con mio padre. Si è trattato della scintilla che ha dato il via al mio amore per la fantascienza. Quindi è particolarmente adatto che la storia di Jean-Luc Picard si concluda rendendo onore all’inizio, con i suoi amici più cari e leali dell’U.S.S. Enterprise. Dare a questi personaggi un giusto addio è un onore.

Nel team della produzione della serie ci sono Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin.

Fonte: Variety