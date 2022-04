ha riportato sul piccolo schermo molti dei protagonisti di, ma nel cast della stagione 3 c’è un grande assente:, ovvero

Nel cast della stagione 3 di Picard (che sarà anche l’ultima) al fianco di Patrick Stewart ci saranno infatti Jonathan Frakes (Will Riker), LeVar Burton (Geordi La Forge) Brent Spiner (Data), Michael Dorn (Worf) Marina Sirtis (Deanna Troi), e Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher). Perché Will Wheaton è assente? A quanto pare neanche l’attore ne sa il vero motivo.

Dai tempi di The Next Generation, Wheaton è diventato molto famoso nell’ambito nerd, per i talk show condotti proprio su Star Trek e ovviamente anche per il suo iconico ruolo in The Big Bang Theory. Sul proprio blog personale, Wheaton ha provato a dare una risposta sulla sua assenza dal cast della stagione 3 di Picard, dichiarandosi dispiaciuto per non essere stato chiamato, ma contento di poter rivedere tutta la sua famiglia di Star Trek di nuovo insieme:

Condivido parte della vostra tristezza, per ragioni mie, ma scelgo di concentrarmi invece su quanto sarà speciale vedere la mia famiglia di nuovo insieme, e quanto sarà meraviglioso parlarne con loro nella Ready Room.

Fonte: Comic Book