In occasione di un panel dedicato a, il protagonistaha ragionato su come si è evoluto il personaggio nel corso degli ultimi 30 anni.

Durante il panel per la serie di Contenders Television tenuto da Deadline, l’attore ha spiegato come nel corso degli anni ha influenzato la personalità di Picard con la propria:

Il mio approccio al mio lavoro ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni. Ed è cambiato e si è sviluppato perché sono arrivato a fidarmi di Patrick Stewart più di prima e ho scoperto che il mio istinto, i miei impulsi, i miei sentimenti e le mie emozioni sono autentici. Jean-Luc Picard è Patrick Stewart, e io sono lui. Non c’è più separazione tra di noi. Ho usato la mia vita mentre stavamo girando la seconda e la terza stagione di Picard, non ho più paura di farlo, come avrei fatto un tempo agli inizi della mia carriera. Ma non più. Sento di avere qualcosa da dire e posso dirlo solo attraverso queste performance.

L’attore ha poi parlato di come ha suggerito questo nuovo approccio a Picard al produttore esecutivo Alex Kurtzman:

Mi ha detto ‘Sono passati più di 30 anni da quando sei stato per l’ultima volta Jean-Luc Picard, Probabilmente sei cambiato un po’ in questi 30 anni: opinioni diverse, sentimenti diversi, forse anche modi di lavorare diversi, e forse è successo anche a Jean-Luc”… Sono stato catturato da queste parole. Come faccio, come posso convincere il pubblico che sono passati 25-30 anni, e questo non è lo stesso Jean-Luc che tutti abbiamo imparato a conoscere e, alcuni di noi, anche ad amare?

Stewart ha per la prima volta il ruolo di co-produttore esecutivo, e questo ha portato a far affrontare al personaggio realtà come l’infanzia, la sua vita familiare e i suoi genitori. Stewart ha anche rivelato che girando la terza stagione subito dopo la seconda, aveva già condiviso il set con i suoi compagni di lunga data del cast di The Next Generation, che saranno al suo fianco nella stagione finale:

Sono stato sul set con Gates McFadden, Marina Sirtis, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton e Michael Dorn, quei giorni sono stati meravigliosi. Penso che sia difficile per i registi perché scherziamo così tanto tra di noi! Ed è sempre stato così, anche se probabilmente avrete sentito che durante la prima stagione qualcuno mi disse “Patrick, dobbiamo divertirci un po’” perché mi stavo lamentando delle interruzioni e del rumore, e gli risposi: “Non siamo mica qui per divertirci!”.

Star Trek: Picard è disponibile su Amazon Prime Video.

Fonte: Deadline