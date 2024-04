Entourage è una serie HBO andata in onda dal 2004 al 2011 con protagonisti Adrian Grenier, Kevin Connolly, Kevin Dillon e Jerry Ferrara. Tra le comparse della serie, nella quarta stagione, c’è stata Busy Philipps. L’attrice doveva interpretare Cheryl, una ragazza che Turtle (Ferrara) e Johnny (Dillon) cercano di rimorchiare.

Svela Philipps, ospite del podcast Everything Iconic with Danny Pellegrino, di aver odiato la serie.

Aggiunge di aver anche dovuto gestire una scena di bacio con Ferrera, la prima per lui.

Ricordo di averlo preso da parte e di avergli detto qualcosa come: “Ok. Ascolta. Ecco come funzionerà tutto”. Perché è successo dopo Dawson’s Creek, quindi ovviamente avevo baciato parecchio lì. Gli ho detto: “Ho bisogno di questo. So come farlo, Jerry. Ascolta, non c’è niente di cui essere nervoso.” Quindi sì, ricordo di aver avuto questa intera conversazione, e lui è stato così gentile.