Il podcast canadese Escaping Denver diventerà una serie tv prodotta grazie alla collaborazione tra Raven Banner Entertainment e Rogue Panda Pictures.

Il progetto originale, arrivato alla terza stagione, ha come protagonisti Sara e Noah, che si svegliano nell’oscurità più totale, intrappolati al di sotto dell’aeroporto internazionale di Denver senza alcuna speranza di fuggire. La loro unica possibilità potrebbe essere lo sconosciuto a cui riescono a inviare dei messaggi vocali.

A livello globale il podcast, creato da Mike Howorun e Brady Roberts, ha ottenuto giò oltre 1,3 milioni di download.

La serie avrà invece al centro una ragazza, fan di Escaping Denver, che cerca di infiltrarsi nei tunnel dell’aeroporto per dimostrare una volta per tutte che il podcast è reale.

Andrew T. Hunt di Raven Banner ha dichiarato:

Siamo incredibilmente entusiasti nell’unire le forze con Rogue Panda Pictures per adattare in una serie Escaping Denver. Il podcast ha avuto un’accoglienza fantastica con gli ascoltatori e vediamo un incredibile potenziale nell’adattare questo mondo strano e fantastico per il piccolo schermo e offrire una serie unica ed elettrizzante che i fan del genere ameranno.