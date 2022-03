Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ildella stagione 2 diè andato in onda domenica notte, portando a conclusione le trame di tutti i protagonisti, una di queste però, sarebbe dovuta andare diversamente. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura di questa notizia.

Javon Walton, che nella serie interpreta Ashtray, viene abbattuto da un’agente SWAT sotto gli occhi di suo fratello Fezco (Angus Cloud) in quello che è probabilmente il momento più scioccante dell’episodio, uscendo di scena tra le grida di dolore dello stesso Fez. Walton ha parlato del finale con Variety e ha svelato che inizialmente non sarebbe dovuto morire lui nella scena, ma sarebbe toccato proprio a Fezco. Sam Levinson ha però cambiato tutto a poche ore dalle riprese:

Il personaggio è maturato tutto d’un colpo, è diventato più violento, più adulto nonostante la sua età. E non sarebbe dovuto morire. All’inizio doveva andare diversamente. Non gli dovevano sparare! All’inizio le SWAT dovevano sparare a Fez, era una roba pazzesca. E poi, tipo un giorno prima, hanno cambiato la storia e fatto in modo che sparassero a me. Nel copione iniziale non colpivo Fez con un proiettile vagante, quella cosa è stata aggiunta dopo.

