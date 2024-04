Anche Zendaya ammette di non sapere se Euphoria 3, la terza stagione della popolare produzione targata HBO, si farà o meno.

Durante la premiere di Challengers a Los Angeles, a proposito di Euphoria 3, Zendaya ha spiegato che si tratta di decisioni e scelte che non dipendono da lei:

Se sarà giusto per i personaggi e la risoluzione corretta delle loro storie, ovviamente tornerei. Ma è qualcosa che va al di là di quello che desidero io. Non dipende da me.