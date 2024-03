Sono passati più di due anni dal finale della seconda stagione di Euphoria sulla HBO, e sembra che la terza stagione non arriverà presto. Non solo non c’è una data di debutto prevista per quest’anno, ma le riprese della serie devono ancora iniziare. A gennaio è stato rivelato che il creatore della serie e produttore esecutivo Sam Levinson sta attualmente lavorando alla scrittura della terza stagione della popolare serie. Secondo Colman Domingo, una delle star della popolare serie, questo ritardo prolungato tra una stagione e l’altra è attribuibile proprio a Levinson. L’attore ha dichiarato che il creatore e sceneggiatore della serie è sempre attento e reattivo agli sviluppi culturali attuali. Questo, secondo lui, spiegherebbe il perché dell’attesa prolungata per la nuova stagione.

“[Sam è] una persona che scrive e riscrive, scrive e riscrive ancora, poiché penso che stia valutando attentamente ciò che è realmente importante“, ha detto Domingo a GQ. “Sta rispondendo in tempo reale a quelli che sono i mali del mondo. So che l’unica cosa che posso dirvi è che è molto interessato alla questione esistenziale di chi siamo in questo momento. La nostra anima. È proprio questo che vuole capire con la terza stagione“.

Domingo ha anche elogiato Levinson, smentendo una notizia del 2022 secondo cui le condizioni di ripresa di Euphoria erano “infernali”.

“Non c’è nessuno che ti maltratta sul set di Euphoria“, ha detto. “Sam Levinson è gioioso e collaborativo, e non potrebbe essere un sostenitore più grande per i suoi attori“.

