Colman Domingo, intervistato da Vanity Fair, ha parlato della stagione 3 di Euphoria, spiegando che il creatore Sam Levinson ha dovuto compiere dei cambiamenti alla storia che aveva inizialmente ideato dopo la morte di Angus Cloud, interprete di Fez, e del produttore Kevin Turen.

L’attore, che nello show ha il ruolo di Ali, ha raccontato:

Colman ha proseguito spiegando:

Ed è stato assolutamente terribile perché abbiamo provato la sensazione di averne perso uno per la malattia… E sono certo che abbia avuto delle conseguenze non solo sulla creazione della stagione tre, perché Angus doveva esserne una parte importante, ma anche… Non lo so. Ci siamo ritrovati come membri del cast molte volte per condividere la sofferenza, affrontare il lutto, ridere e apprezzare tutte le cose che conosciamo di Angus. Era uno scatenato. Gli voglio bene. Era un fratellino selvaggio. Era semplicemente dolce, divertente, caloroso e strano al tempo stesso. E amo le persone così. Se non sei un po’ strano, non ho niente a che fare con te. Devi esserlo per far parte della mia vita. Era tutte queste cose. E poi abbiamo perso Kevin, uno dei nostri produttori. Quindi abbiamo avuto alcuni lutti da affrontare. So che Sam ne è consapevole e penso aiuti realmente a riesaminare il lavoro.