Jacob Elordi, mentre era ospite del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, ha svelato che non sa ancora quando inizieranno le riprese della stagione 3 di Euphoria.

L’interprete di Nate Jacobs ha inoltre sottolineato:

Spero sia presto, o dovranno fare qualcosa in stile Benjamin Button per ringiovanirmi o qualcosa di simile. Potrei avere problemi alla schiena camminando su e giù per i corridoi del liceo, capite?

Jacob ha inoltre condiviso la sua speranza:

Elordi, attualmente protagonista di Saltburn, ha successivamente svelato che è rimasto sorpreso quando ha scoperto che Leonardo DiCaprio è un fan della serie:

Lo trovo folle, ma è venuto da me mentre ero in un club ed ero molto più giovane… E mi ha detto: ‘L’inquadratura nella prima stagione, quella in cui entri in scena’. Ed eravamo noi due in mezzo a questo club parlando di inquadrature.