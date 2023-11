Colman Domingo ha parlato di Euphoria smentendo che sul set della stagione 2 ci fosse un ambiente “tossico” a causa della lunga durata delle riprese e un trattamento degli attori che sarebbe stato particolarmente negativo.

L’attore, intervistato da The Independent, ha dichiarato:

Non invaliderò l’esperienza di qualcuno. Ma lavorare per la televisione richiede molte ore di impegno. Alle volte arrivi a lavorare anche 14 ore in una giornata. E poi devi andare a casa e prepararti. Devi realmente vivere e lavorare in un modo davvero metodico. Molti giovani attori potrebbero non essere all’altezza dell’impegno o avere quella stessa etica del lavoro.