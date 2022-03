Qualche mese fa, prima che la stagione 2 digiungesse al termine, vi abbiamo riportato un’intervista direlativa all’ assenza di scene di nudo gratuite

In molti seguendo la serie, si sono domandati quali scene fossero state tagliate, dato che la presenza di nudo è molto forte per tutta la durata della stagione. In una recente intervista con Teen Vogue, l’attrice ha dichiarato di essere stata fraintesa, e ha chiarito che il suo discorso riguardava la liberta con cui poteva chiedere al regista e sceneggiatore Sam Levinson, di rimuovere una scena di nudo che non gradiva. Cosa che però non è accaduta, perché l’attrice ha apprezzato il proprio ruolo nella sua interezza:

Non ho mai chiesto a Sam Levinson di tagliare nessuna scena. Quello che ho detto si è contorto e trasformato ed è diventato una bestia enorme, e io ero tipo, ‘Oh, mio ​​​​Dio.’ Intendevo che Sam ha rispetto per il cast e quanto sia incredibile come regista, che non mi avrebbe mai fatto fare qualcosa con cui non mi sentivo a mio agio. Penso che sia importante per la trama e il personaggio. C’è uno scopo in ciò che quel personaggio sta attraversando. Questo è il personaggio. Ci spogliamo tutti nella vita reale. Mostriamo la vita di questo personaggio e quello che sta passando. Il corpo di Cassie è una forma di comunicazione diversa per lei.

Tutti gli episodi della serie sono disponibili su Sky e Now.

