Come evolverà il personaggio di Lucy nella stagione 2 di Fallout è qualcosa che, al momento, non sa bene neanche la sua interprete Ella Purnell.

L’attrice inglese ha rilasciato un’intervista con l’Hollywood Reporter in cui ha ammesso che “non sa come se la caverà” Lucy nelle prossime puntate di Fallout che la vedranno alle prese con le minacce della Zona contaminata insieme al Ghoul.

E proprio in relazione a questo personaggio, le viene anche chiesto se si sia mai immaginata al come Lucy potrebbe reagire apprendendo che questi è, in realtà, il Vault-Boy originale:

Sì, l’ho fatto. Una delle cose che amo della TV è che non sai mai cosa succederà, a meno che i produttori non ti dicano tutto, il che non è mai stato il mio caso. Passo la maggior parte del tempo come Lucy odiando il Ghoul, e solo nell’ultimo episodio mi è venuto in mente che la storia che stavano cercando di raccontare era quanto Lucy e il Ghoul fossero simili. La realizzazione di Lucy che la sua affermazione, “Posso sembrare come te, ma non sarò mai come te,” potrebbe non essere completamente vera. Non so cosa succederà nella seconda stagione e sono molto eccitata al pensiero di scoprirlo. Se e quando Lucy scoprirà la storia di Cooper con la Vault-Tec, rafforzerà la sua comprensione che le persone cambiano nella Zona contaminata. Se lui era così una volta, allora cosa le aspetta?

E poi passando alla sua Lucy e al come potrebbe cambiare rispetto a come l’abbiamo conosciuta nella prima stagione di Fallout aggiunge:

Non ho alcuna autonomia su questo personaggio. Faccio quello che gli scrittori scrivono per me e trovo sempre un modo per farlo funzionare e giustificarlo. Quindi, la risposta che ti do potrebbe rivelarsi completamente sbagliata quando tutti vedremo la seconda stagione, ogni volta che uscirà. Ma nella mia testa, non lo so. Parte di me pensa che sarà sempre Lucy, e l’altra parte si chiede come qualcuno possa sopravvivere a quel tradimento, dolore e trauma. Il suo intero mondo è stato strappato e lacerato. È crollato davanti a lei in un secondo. Ha sempre avuto convinzioni così forti, ma erano radicate in lei tramite suo padre. Se togli quella base, non so proprio come se la caverà, non lo so.

FONTE: The Hollywood Reporter

