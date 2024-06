In una nuova intervista, i due showrunner di Fallout, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, hanno spiegato come la stagione 2 della serie andrà a esplorare anche maggiormente le varie fazioni che popolano la Zona contaminata.

Ecco cos’hanno detto in tal senso:

Graham Wagner: Un elemento della prima stagione su cui abbiamo sicuramente intenzione di lavorare maggiormente nella seconda stagione è la frammentazione, e il tribalismo in cui si ritrova l’America. È qualcosa che è diventato sempre più rilevante nel mondo in cui viviamo oggi. Nella prima stagione c’è stato un po’ di dibattito sulla cronologia della serie mentre nel mondo reale non riusciamo nemmeno a concordare sull’ultima elezione! Quindi l’idea alla base è che in un mondo diviso e senza comunicazione reciproca ottenere un consenso sarà veramente difficile. Espanderemo notevolmente questi divari nella seconda stagione.

Geneva Robertson-Dworet: Penso che questo riguardi anche la frammentazione di cui parlava Graham, che speriamo di esplorare più a fondo nella seconda stagione. Ovviamente, con Lucy come nostro personaggio e il suo punto di vista di “novellina” nella Zona contaminata, non ha esperienza con molte fazioni nella prima stagione. Ma l’istinto che accomuna tutte le fazioni, sia nel mondo reale che nel mondo di Fallout, è che vogliono portare il mondo sotto il loro controllo.