Sappiamo da svariate settimane che Fallout 2 si farà: la serie tratta dall’omonima IP videludica Bethesda prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy coordinata dagli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner disponibile in streaming esclusivo su Prime Video ha difatti ottenuto un grandissimo successo sulla piattaforma di Amazon.

In una recente chiacchierata con l’Hollywood Reporter, proprio Geneva Robertson-Dworet Graham Wagner hanno potuto rispondere a qualche domanda sulla stagione 2 di Fallout.

L’evoluzione di Lucy, il personaggio interpretato da Ella Purnell

Graham Wagner: Questa è la domanda intorno al quale ruoterà tutto: è vero che lei riuscirà a cambiare, ma senza diventare come il Ghoul? Lucy riuscirà a mantenere il suo nucleo caratteriale? È una sorta di questione in stile natura vs. educazione. Il suo tempo trascorso in un contesto confortevole e felice come quello del Vault l’ha rafforzata contro tutto ciò che dovrà affrontare? Lo scopriremo. Quello che stiamo già esplorando nella Stagione 2 è fino a che punto vogliamo spingere questo personaggio, quanto vogliamo vederla aggrapparsi a sé stessa. Diventa a modo suo il focus della produzione.

Geneva Robertson-Dworet: Lucy è stata fuori solo per pochi giorni. Maximus (Aaron Moten) vive là fuori da 20-30 anni. E il Ghoul (Walron Goggins) da 200 anni. Ecco perché Maximus è un personaggio con un approccio più conflittuale circa la violenza rispetto al Ghoul. Spera ancora di fare la cosa giusta, ma sa quanto sia difficile ed è disposto a fare alcune cose immorali per riuscire, alla fine, a fare la cosa giusta.

Quando vedremo Fallout 2

Graham Wagner: Internet ha l’abitudine interessante di trasformare dichiarazioni non vincolanti in vincolanti, quindi non voglio dare una data che verrà presa fuori contesto e rimarrà su Reddit per un anno o giù di lì. Ma stiamo andando il più veloce possibile e abbiamo già svolto gran parte del lavoro pesante della Stagione 1. Abbiamo set, risorse, effetti visivi già pronti. In questa stagione stiamo partendo in quarta. Faremo il massimo per far uscire la seconda stagione il più velocemente possibile.

Geneva Robertson-Dworet: E ci sono così tante cose che volevamo fare nella Stagione 1 dove però ci siamo ritrovati a dire “Sarebbe fantastico, facciamolo nella Stagione 2”. Quindi sembra che siamo molto più avanti e, onestamente, è davvero eccitante e siamo davvero grati di avere l’opportunità di portare sullo schermo tutte le cose che non sono riuscite a entrare nella Stagione 1. Siamo entusiasti di poterlo fare ora.

A seguire trovate segnalate anche le nostre videointerviste al cast e ai realizzatori di Fallout:

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le informazioni su Fallout nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: The Hollywood Reporter

Le serie imperdibili