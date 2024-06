Fallout, serie tv disponibile su Prime Video, comincia con la fine del mondo causata da un’esplosione nucleare. I membri della troupe, il cast, tutti hanno dovuto quindi immaginare come sarebbe stato il mondo 200 anni dopo un simile evento disastroso. Questo tenendo conto del fatto che la serie si ispira a un videogioco e che quindi i fan hanno già un’estetica in mente.

Commenta Jonathan Nolan, produttore esecutivo e regista, a tal proposito:

Non stai aggiungendo cose; in effetti, stai togliendo alcune cose. C’è un enorme senso di responsabilità, ma anche una sfida enorme … capire come diavolo realizzeremo questo.

Uno dei passi più importanti è stato assumere capi dipartimento importanti, tra cui il direttore della fotografia Stuart Dryburgh, lo scenografo Howard Cummings, la costumista Amy Westcott e il responsabile degli effetti visivi Jay Worth. Il secondo passo è stato trasferirsi a lavorare nel deserto della Namibia.

Walton Goggins svela poi qual era l’idea dietro la creazione del suo personaggio, il Ghoul:

Sin dall’inizio, abbiamo parlato di ciò che volevamo. Tutti noi volevamo che il pubblico si immergesse nell’esperienza e non fosse respinto dal suo volto, ma piuttosto … volevamo che fosse una mappa dei 200 anni di dolore accumulato camminando sulla terra in un paesaggio radioattivo.

Anche dare il giusto tono alla serie è stato complesso, dal momento che occorreva bilanciare scenari spaventosi con umorismo nero e colori intensi e vivaci.

Conclude Ella Purnell (Lucy) spiegando che ha deciso di impostare il suo personaggio, inizialmente, come una persona ingenua e innocente perché non conosce nient’altro al di fuori del mondo in cui ha sempre vissuto.

