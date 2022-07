Fallout: un luogo iconico dei videogiochi nelle prime immagini dal set della serie tv!

Sono finalmente iniziate le riprese dell’adattamento televisivo di Fallout, la serie tratta dal popolare franchise videoludico che arriverà su Prime Video (probabilmente) nel 2023. A dimostrazione dell’inizio della produzione, sono trapelate online alcune immagini dal set a Staten Island, grazie a un lettore del sito Collider. Nelle immagini possiamo vedere alcune scenografie, in particolare un Super Duper Mart – un supermercato distrutto dallo stile marcatamente retro-futuristico anni cinquanta che i fan dei videogiochi riconosceranno immediatamente (è comparso in Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 e Fallout Shelter, inoltre viene citato in Fallout: New Vegas).

Potete vedere tutte le immagini su Collider.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come co-showrunner della serie. Alla regia del pilot Jonathan Nolan, produttore con la sua Kilter Films. Tra i produttori anche Lisa Joy e Athena Wickham. Nel cast troviamo Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten.

Il videogioco ha debuttato nel 1997 ed è ambientato in un mondo in cui il futuro previsto dagli americani alla fine degli anni quaranta si concretizza attraverso una guerra nucleare: è il 2077. Il titolo più recente, Fallout 76, è un prequel ed è uscito nel 2018. La serie farà suo il tono duro dei videogiochi, puntellato da momenti di ironico umorismo e “fantasie nucleari da B-movie”.