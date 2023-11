Il 12 aprile arriverà sugli schermi di Prime Video la serie live-action Fallout e, grazie a Vanity Fair, si possono vedere le prime foto del progetto ispirato al videogioco.

La storia è ambientata 219 anni dopo il 2077, quando si verifica lo scoppio di una guerra nucleare che causa innumerevoli morti e distruzione.

Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno sviluppato il progetto che avrà tra i suoi protagonisti Ella Purnell nel ruolo di una giovane che ha sempre vissuto in un bunker sotterraneo mentre si attendeva il momento in cui sarebbe stato di nuovo sicuro vivere all’esterno. Il personaggio chiamato Lucy dovrà però intraprendere una missione, scoprendo che nel pianeta vivono insetti giganti, mutazioni animali e una popolazione umana dai comportamenti e dall’aspetto inquietante.

Il passaggio dal mondo sicuro in cui è cresciuta alla realtà esterna, come spiegato dai produttori, permetteranno di offrire una storia in cui non mancherà la satira sociale, oltre ad azione e avventura, visto che il gioco affrontava le tematiche legate alla divisione culturale e sociale.

Nolan ha spiegato, parlando del personaggio cresciuto in una situazione privilegiata:

Lucy è affascinante, coraggiosa e forte… E poi la si vede confrontarsi con la realtà che la obbliga a riflettere che, forse, le cose presumibilmente virtuose con cui è cresciuta in realtà non lo sono. Se lo sono, sono legate alle condizioni, è una virtù di lusso. Avete il vostro punto di vista perché siete rimasti senza cibo, giusto? Siete stati in grado di condividere tutto perché avevate abbastanza da condividere. La serie seguirà quello che accade quando si confronta con la dura realtà delle esperienze delle altre persone e di quanto accaduto a chi è rimasto indietro, lasciato lì a morire.

Ecco le nuove foto di Fallout:

Todd Howard, che si è occupato dei videogiochi Fallout 3 e Fallout 4, è coinvolto come produttore esecutivo per conto di Bethesda Game Studios e ha spiegato quanto fosse importante mantenere l’elemento “comico” legato al contrasto tra chi ha vissuto in sicurezza e chi ha dovuto affrontare la realtà:

Abbiamo parlato molto dello stile di umorismo, del livello e dello stile della violenza. Fallout può essere davvero drammatico, dark, postapocalittico, ma devi inserirci un po’ di leggerezza… Penso ci siano riusciti davvero bene nella serie tv.

Tra gli elementi inventati dagli sceneggiatori c’è anche Vault Boy, il logo del gruppo di Lucy, di cui si scopriranno le origini.

Il produttore ha inoltre confermato che la storia rispetta la mitologia di Fallout e sarà canonica.

Howard ha quindi svelato che si sono rifiutate molte proposte legate a un possibile adattamento di Fallout, ma era da sempre fan di Nolan e dei film a cui ha lavorato, decidendo quindi di scoprire se sarebbe stato interessato al progetto. Jonathan ha successivamente acquistato i diritti televisivi insieme a Lisa Joy, affidando a Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner il compito di scrivere la sceneggiatura ed essere showrunner della serie.

A convincere i responsabili di Bethesda è stata la scelta di raccontare una storia totalmente nuova e al tempo stesso che rispettava la mitologia di Fallout.

Oltre a Lucy entrerà in scena anche Maximus (Aaron Moten), un giovane che spera di diventare un soldato ed è cresciuto in un gruppo di brutali guerrieri chiamati La Fratellanza di Acciaio che Nolan descrive come un mix di Marine e Cavalieri templari con alla base patriottismo, religione, lealtà e fratellanza. Il gruppo usa dei super soldati, mentre Maximus può essere considerato come uno scudiero dell’epoca di re Artù che deve dimostrare il proprio valore e di essere utile per non essere escluso. Max non sarà però del tutto eroico e non si comporterà sempre in modo onorevole perché, come ha ricordato Nolan, non esiste una distinzione netta tra buoni e cattivi dopo quanto accaduto.

Nel cast ci saranno poi Kyle MacLachlan con la parte del padre di Lucy e supervisore del Vault 33, Sarita Choundhury che sarà una specie di leader disposta a sacrificare tutto per la sua gente, Moisés Arias nei panni del fratello di Lucy, e Michael Emerson che sarà un enigmatico ricercatore chiamato Wilzig.

Al centro della trama ci sarà inoltre la ricerca di un oggetto in grado di potenzialmente cambiare le dinamiche del potere esistenti nel mondo della serie.

Walton Goggins ha poi la parte del sinistro cacciatore di taglio chiamato The Ghoul, segnato nel fisico e con un suo codice d’onore nonostante sia spietato, oltre ad aver vissuto centinaia di anni. Nella serie ci saranno dei flashback che mostreranno quando era Cooper Howard, un padre e un marito, la cui vita è stata trasformata dagli attacchi nucleari. Nolan ha dichiarato che il personaggio è una specie di guida in questo mondo infernale, nonostante possa essere un antagonista. Il suo aspetto fisico è stato ideato da Vincent Van Dyke e ha permesso di avere un look ispirato ai videogiochi e al tempo stesso di non nascondere la performance dell’attore. Ghoul è stato indurito da centinaia di anni in uno stato di quasi morte, pur mantenendo un suo fascino e un atteggiamento e una certa spavalderia. Jonathan ha ricordato:

Si tratta di un mondo oscuro in molti modi. Ma i giochi erano divertenti, era piacevole esplorare, e penso che quello fosse obbligatorio per noi: assicurarci che fosse piacevole trascorrere del tempo in questo universo.

Che ne pensate delle foto di Fallout e dei dettagli sulla serie in arrivo su Prime Video? Seguirete gli episodi?

Fonte: Vanity Fair

Le serie imperdibili