Amazon Studios, con un post condiviso online, ha annunciato che la serie Fallout, tratta dal popolare videogioco di Bethesda, arriverà sugli schermi di Prime Video nel 2024, anche se per ora non è stata svelata la data di uscita precisa.

I produttori hanno inoltre rivelato che la location degli eventi sarà Los Angeles, in California, città non al centro dei videogame.

I personaggi saranno inoltre legati a Vault 33, elemento che era già stato ipotizzato in passato grazie alle indiscrezioni emerse dal set.

Ecco l’immagine pubblicata online:

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come co-showrunner della serie. Alla regia del pilot Jonathan Nolan, produttore con la sua Kilter Films. Tra i produttori anche Lisa Joy e Athena Wickham. Nel cast troviamo Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten.

Il videogioco ha debuttato nel 1997 ed è ambientato in un mondo in cui il futuro previsto dagli americani alla fine degli anni quaranta si concretizza attraverso una guerra nucleare: è il 2077. Il titolo più recente, Fallout 76, è un prequel ed è uscito nel 2018. La serie farà suo il tono duro dei videogiochi, puntellato da momenti di ironico umorismo e “fantasie nucleari da B-movie”.

Che ne pensate? Aspetterete l’uscita della serie di Fallout prevista nel 2024?

Fonte: ComicBook

Le serie imperdibili