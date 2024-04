I fan di Fallout forse hanno scoperto da dove proviene il siero guaritore ingerito da Thaddeus nella stagione 1.

Nel penultimo episodio della stagione 1, Thaddeus viene convinto a bere uno strano siero che gli guarisce il piede distrutto. Come scoprirà qualche ora dopo, il siero lo ha reso un Ghoul, e sicuramente vedremo le conseguenze nella stagione 2.

I fan di Fallout hanno collegato il siero a quello misterioso presente in uno dei due finali del quarto capitolo. La descrizione dell’oggetto nel gioco riporta infatti quanto segue:

Questo siero è derivato dal sangue dell’archeologo Lorenzo Cabot, che scoprì un misterioso manufatto durante uno scavo nel Rub’ al Khali nel 1894. Il manufatto gli concesse l’immortalità, modificando il suo corpo in modo tale da prevenirne l’invecchiamento, e concedendogli l’immortalità e varie abilità sovrumane.

Fallout è disponibile su Prime Video.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Fonte: IGN

